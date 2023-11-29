İnanç İnsanı Nasıl Güçlü Kılıyor? | Kendini Bilmek

Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı.

Kendini Bilmek'te bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

05:00 Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor

06:30 İnanç insanı nasıl güçlü kılıyor?

13:30 Eşimin dikkatini çekmek için sürekli yalan söylüyorum, bu konuda neler yapapbilirim?

21:00 Kendimi çocuklarıma karşı ifade edemiyorum. Güzel konuşmaya çalışıyorum ama kendimi onlara anlatamıyorum, ne yapmalıyım?

26:30 Çocukla iletişimde temas neden önemli?

50:00 Hep kendini önceleyen, kişilere karşı nasıl davranılmalı?

54:00 Eşimin annesiyle görüşmek istemiyorum, ne yapmalıyım?

58:00 Kızım 15 yaşında kıyafetleri konusunda tartışma yaşıyoruz, bu konuda ne yapmalıyım?

01:08:00 Damadım, kızımı aldatmaya başladı, bu konuda ne yapmalıyım?

01:16:00 2. sınıf öğretmeniyim, öğrencim sürekli küfür ediyor, bunun için ne yapmalıyız?

01:24:00 28 yaşındayım, eşimle sürekli konuşarak sorunlarımızı çözemiyoruz, ne yapmalıyım?