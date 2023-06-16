Karne günü çocuğumuza nasıl davranmalıyız? I Kendini Bilmek
Evde karne krizi yaşanmaması için izlenmesi gereken yol nedir?
Kendini Bilmek'in bu bölümünde Karne Heyecanı ve Aile Yaklaşımı konusu ele alındı. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Mine Varol ve Psikolog/Yazar Cevher Sönmez konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
01:45 Karne Heyecanı ve ailenin yaklaşımı
10:07 "Başarılı olmak" ne demektir?
11:50 Kime ve neye göre başarılı?
16:40 Evde karne krizi yaşanmaması için izlenmesi gereken yol nedir?
21:04 Karne günü çocuğumuza nasıl davranmalıyız?
30:23 Kıyaslama ve rekabet çocukları nasıl etkiliyor?
36:20 Karne notları aileler için ne anlam ifade ediyor?
43:50 Çocukları öz güveni nasıl arttırılır?
53:33 Karne gününde hangi hataları yapmamalıyız?
01:45 Karne Heyecanı ve ailenin yaklaşımı
10:07 "Başarılı olmak" ne demektir?
11:50 Kime ve neye göre başarılı?
16:40 Evde karne krizi yaşanmaması için izlenmesi gereken yol nedir?
21:04 Karne günü çocuğumuza nasıl davranmalıyız?
30:23 Kıyaslama ve rekabet çocukları nasıl etkiliyor?
36:20 Karne notları aileler için ne anlam ifade ediyor?
43:50 Çocukları öz güveni nasıl arttırılır?
53:33 Karne gününde hangi hataları yapmamalıyız?