Karne günü çocuğumuza nasıl davranmalıyız? I Kendini Bilmek

Evde karne krizi yaşanmaması için izlenmesi gereken yol nedir?

Kendini Bilmek'in bu bölümünde Karne Heyecanı ve Aile Yaklaşımı konusu ele alındı. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Mine Varol ve Psikolog/Yazar Cevher Sönmez konuk oldu.