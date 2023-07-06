Hayatı kaçırmadan yaşamak I Kendini Bilmek
Neden başkalarına gösterdiğimiz şefkati kendimize gösteremiyoruz?
Kendini Bilmek'e bugün Psikoterapist Esra Oras ve Psikiyatrist Ece Altındağ Orhan konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:34 Hayatı fark ederek yaşamak nasıl olur?
07:15 Farkındalıkla yaşamaya neden ihtiyacımız var?
15:54 Bizi hep aynı döngünün içinde tutan duygular nelerdir?
25:00 Çocuklukta aile hayatında yaşadıklarımız bizleri nasıl etkiliyor?
31:15 İç sesimiz bize neler söyler?
37:20 İç sesimiz bizi olumlu anlamda harekete geçirebilir mi?
1:09:14 Sosyal medya bizleri anda kalmaktan uzaklaştırıyor mu?
1:11:15 Neden başkalarına gösterdiğimiz şefkati kendimize gösteremiyoruz?
1:16:35 Kendimizi sevmek bencillik midir?