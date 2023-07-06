Hayatı kaçırmadan yaşamak I Kendini Bilmek

Neden başkalarına gösterdiğimiz şefkati kendimize gösteremiyoruz?

Kendini Bilmek'e bugün Psikoterapist Esra Oras ve Psikiyatrist Ece Altındağ Orhan konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:34 Hayatı fark ederek yaşamak nasıl olur?

07:15 Farkındalıkla yaşamaya neden ihtiyacımız var?

15:54 Bizi hep aynı döngünün içinde tutan duygular nelerdir?

25:00 Çocuklukta aile hayatında yaşadıklarımız bizleri nasıl etkiliyor?

31:15 İç sesimiz bize neler söyler?

37:20 İç sesimiz bizi olumlu anlamda harekete geçirebilir mi?

1:09:14 Sosyal medya bizleri anda kalmaktan uzaklaştırıyor mu?

1:11:15 Neden başkalarına gösterdiğimiz şefkati kendimize gösteremiyoruz?

1:16:35 Kendimizi sevmek bencillik midir?