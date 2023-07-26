Sanatın İyileştirici Gücü | Kendini Bilmek

Sanatsal faaliyet bireylerde ne tür güdüleri tetikler?

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek 51. bölümüyle sizlerle...

Kendini Bilmek'e bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ve Sanat Terapisti / Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Avşar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Sanatın İyileştirici Gücü

06:00 Sanat Denilince Ne Anlamalıyız?

18:00 Sanatın İyileştirici Gücü Nedir?

22:00 Sanat Terapisi Nedir?

32:00 Sanat Terapisinde Rüyaların Yeri

45:00 Sanatsal Faaliyet Bireylerde Ne Tür Güdüleri Tetikler?

50:00 Sanatta İçsel ve Dışsal Dinamikler

01:17:00 Sanat Terapisinde Resim