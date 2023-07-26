Sanatın İyileştirici Gücü | Kendini Bilmek
Sanatsal faaliyet bireylerde ne tür güdüleri tetikler?
Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek 51. bölümüyle sizlerle...
Kendini Bilmek'e bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ve Sanat Terapisti / Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Avşar konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Sanatın İyileştirici Gücü
06:00 Sanat Denilince Ne Anlamalıyız?
18:00 Sanatın İyileştirici Gücü Nedir?
22:00 Sanat Terapisi Nedir?
32:00 Sanat Terapisinde Rüyaların Yeri
45:00 Sanatsal Faaliyet Bireylerde Ne Tür Güdüleri Tetikler?
50:00 Sanatta İçsel ve Dışsal Dinamikler
01:17:00 Sanat Terapisinde Resim