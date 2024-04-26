Zihnimizdeki Kurallar Neden Oluşur? | Kendini Bilmek

Kendimizi Neden Aşırı Derecede Yargılıyoruz?

Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Şeyma Koçak ve Klinik Psikolog Merve Nur İşçi konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Zihnimizdeki Kurallar Neden Oluşur?

07:00 Zihnimizdeki Kurallar Davranışlarımızı Nasıl Etkiliyor?

09:30 Zihnimizdeki Kurallar Hayatımızı Nasıl Zorlaştırıyor?

19:00 Katı Kurallar Bizi Nasıl Olumsuz Etkiliyor?

23:30 Zihinsel Kuralların Kaynağı Ne?

32:00 Zihnimizdeki Kurallar Hayatımızı Nasıl Zorlaştırıyor?

40:00 Zihinsel Kalıpları Nasıl Değiştirebiliriz?

52:00 Kendimizi Neden Aşırı Derecede Yargılıyoruz?

01:18:00 Zihnimizdeki Kurallar Davranışlarımızı Nasıl Etkiliyor?

01:25:00 Zihnimizdeki Kurallar Hayatımızı Nasıl Zorlaştırıyor?

01:38:00 Zihnimizdeki Kuralları Nasıl Fark Edebiliriz?