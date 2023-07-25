Zor Bir Ailede Büyümek I Kendini Bilmek

İçimizdeki "Yaralı Çocuğa" Nasıl Şifa Olabiliriz?

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Aile hayatı" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Nur Aydoğan ve Uzman Klinik Psikolog Bahriye Kaman konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

01:40 Zor Bir Ailede Büyümek

07:30 Anne Babaların Çocuğa Zarar Veren Davranışları

13:15 Çocuğa Bakım Vermek Onun Sadece Fiziksel İhtiyaçlarını mı Karşılamaktadır?

14:50 "İyi İnsan" Olmak İyi Bir Anne Baba Olmayı Önceler mi?

30:00 Kusursuz Ebeveynler Çocuklarına Nasıl Davranışlar Sergiler?

54:20 Mükemmelliğin Mümkün Olmadığını Bildiğimiz Halde Neden Çabalıyoruz?

01:00:00 Evlendiğimiz Kişiler Ebeveynlerimiz Gibi Davranıyorsa Ne Yapmalıyız?

01:05:30 İçimizdeki "Yaralı Çocuğa" Nasıl Şifa Olabiliriz?

01:20:40 Kontrolcü Ebeveynler Çocuklarına Nasıl Davranışlar Sergiler?

01:26:17 Zor Ailede Büyüyen Kişiler Ne Yapmalı?