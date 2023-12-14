Cilt Hastalıkları ve Tedavileri | Kendini Bilmek

Bu bölümde Prof. Dr. Necmettin Akdeniz ile cilt hastalıkları ve tedavi yöntemleri konuşuldu.

Cilt hastalıklarının yaygın nedenleri neler? Cilt tipine göre günlük cilt bakımı nasıl olmalı? Güneş kremi cildi koruyor mu?

Kendini Bilmek'in bu bölümünde Prof. Dr. Necmettin Akdeniz ile cilt hastalıkları ve tedavileri konuşuldu.

Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Cilt hastalıkları ve tedavileri

04:00 Cilt hastalıklarının yaygın nedenleri

07:50 Günlük cilt bakımı nasıl yapılmalı?

09:30 Cilt bakımında doğal ürünlerin rolü

17:00 Yetişkinlerde sık görülen 5 cilt hastalığı

21:00 Egzama hangi durumlarda oluşur?

42:00 Cildi yaşlanmaya karşı nasıl koruyabiliriz?

45:30 Gül suyu cilde iyi geliyor mu?

49:30 Cildi korumaya çalışırken nasıl zarar veriyoruz?

54:30 Güneş kremi cildi koruyor mu?

01:02:00 Cilt kanserinden korunmanın en etkili yolları

01:14:00 Cilt hastalıkları ve tedavileri

01:22:00 Aşırı terleme hangi hastalığının habercisi?

01:38:00 Sağlıklı bir cilt için kaplıcalar faydalı mı?