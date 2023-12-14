Cilt Hastalıkları ve Tedavileri | Kendini Bilmek
Bu bölümde Prof. Dr. Necmettin Akdeniz ile cilt hastalıkları ve tedavi yöntemleri konuşuldu.
Cilt hastalıklarının yaygın nedenleri neler? Cilt tipine göre günlük cilt bakımı nasıl olmalı? Güneş kremi cildi koruyor mu?
Kendini Bilmek'in bu bölümünde Prof. Dr. Necmettin Akdeniz ile cilt hastalıkları ve tedavileri konuşuldu.
Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Cilt hastalıkları ve tedavileri
04:00 Cilt hastalıklarının yaygın nedenleri
07:50 Günlük cilt bakımı nasıl yapılmalı?
09:30 Cilt bakımında doğal ürünlerin rolü
17:00 Yetişkinlerde sık görülen 5 cilt hastalığı
21:00 Egzama hangi durumlarda oluşur?
42:00 Cildi yaşlanmaya karşı nasıl koruyabiliriz?
45:30 Gül suyu cilde iyi geliyor mu?
49:30 Cildi korumaya çalışırken nasıl zarar veriyoruz?
54:30 Güneş kremi cildi koruyor mu?
01:02:00 Cilt kanserinden korunmanın en etkili yolları
01:14:00 Cilt hastalıkları ve tedavileri
01:22:00 Aşırı terleme hangi hastalığının habercisi?
01:38:00 Sağlıklı bir cilt için kaplıcalar faydalı mı?