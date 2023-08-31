Müslüman Psikoloğa Gider mi? I Kendini Bilmek
Vesveseler ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Kendini Bilmek programının bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Klinik Psikolog Nazire Ayşenur Yılmaz oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Müslüman Psikoloğa Gider mi?
06:30 İnsan Neden Psikoloğa Gider?
18:30 Neden Dindar Kişilerin Psikoloğa İhtiyacı Olmaz Denir?
48:00 Bilinç Dışı İnançlarımız Sorumluluktan Kaçmamıza Sebep Olur mu?
01:00:00 Kendimizle Yalnız Kalmaktan Neden Korkarız?
01:13:00 Vesveseler Ruh Sağlığımızı Nasıl Ekiliyor?
01:17:35 Suçluluk Duygusu Neden Kaynaklanır?
01:35:40 Kendimizle Barışabilmek Hayatımızda Neleri Değiştirir?
01:41:37 Dini Yaklaşımın Ruh Sağlığına Etkileri Neler?