Kafaya Takmamak | Kendini Bilmek

Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı.

Kendini Bilmek'te bugün Klinik Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Eşimle yaşadığımız sorunlar çocuklara yansıyor, onları üzüyorum, ne yapmalıyım?

12:00 Mutlu olmanın yöntemlerini nasıl bulabilirim?

21:00 Anı yaşamak ve kafaya takmamak nasıl olur?

25:00 Dağınık biri olduğum için eve misafir kabul edemiyorum, ne yapmalıyım?

35:00 44 yıllık evliyim, geçmişte yaşadığım sorunları unutamıyorum, ne yapmalıyım?

42:00 Oğlum babasının tavırlarından etkilenip onu taklit ediyor, ne yapmalıyım?

45:30 Eşim ailemle görüşmemi kısıtlıyor, arada kalıyorum, ne yapmalıyım?

51:10 9 yıl önce eşimi ve kızımı kaybettim, yeni bir hayat kurmak çok zor, ne yapmalıyım?

56:30 43 yıllık evliyim, eşime karşı saygım çok azaldı, ne yapmalıyım?

01:09:00 Geçmişi unutamamak beni mutsuz ediyor, sürekli omuzlarım ağrıyor ne yapmalıyım?

01:16:00 Arkadaşım benimle aynı duyguları paylaşmıyor, ne yapmalıyım?

01:25:00 Her an kötü şeyler olacakmış gibi hissediyorum, ne yapmalıyım?

01:31:00 Kızım doğduğunda ayrıldık, şimdi 30 yaşında, ona nasıl davranmalıyım?