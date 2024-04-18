Toksik (Zehirli) İlişkinin İşaretleri Neler? l Kendini Bilmek
Toksik İlişkilerden Nasıl Kurtulabiliriz?
Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Cumali Aydın ve Klinik Psikolog İlksen Şavkın konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:30 Toksik İlişki Nedir?
07:00 Toksik İnsanın Özelliklerin Neler?
09:30 Bir İlişkinin Toksik Olduğunu Nasıl Anlarız?
12:30 Toksik (Zehirli) İlişkinin İşaretleri Neler?
29:00 Aile İçinde Toksik İlişki (Zehirli) İlişkiler
36:00 Toksik İnsanlara Karşı Nasıl Sınır Konulmalı?
53:00 Toksik İlişkiye Maruz Kalanlar Neden Sınır Koyamıyor?
56:00 Toksik İlişkilerden Nasıl Kurtulabiliriz?
01:03:00 Toksik "Zehirli" İlişki
01:11:00 Sınır Evliliği Daha İyi Hale Getirir mi?
01:27:00 Toksik İlişkilerden Nasıl Kurtulabiliriz?