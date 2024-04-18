Toksik (Zehirli) İlişkinin İşaretleri Neler? l Kendini Bilmek

Toksik İlişkilerden Nasıl Kurtulabiliriz?

Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Cumali Aydın ve Klinik Psikolog İlksen Şavkın konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:30 Toksik İlişki Nedir?

07:00 Toksik İnsanın Özelliklerin Neler?

09:30 Bir İlişkinin Toksik Olduğunu Nasıl Anlarız?

12:30 Toksik (Zehirli) İlişkinin İşaretleri Neler?

29:00 Aile İçinde Toksik İlişki (Zehirli) İlişkiler

36:00 Toksik İnsanlara Karşı Nasıl Sınır Konulmalı?

53:00 Toksik İlişkiye Maruz Kalanlar Neden Sınır Koyamıyor?

56:00 Toksik İlişkilerden Nasıl Kurtulabiliriz?

01:03:00 Toksik "Zehirli" İlişki

01:11:00 Sınır Evliliği Daha İyi Hale Getirir mi?

01:27:00 Toksik İlişkilerden Nasıl Kurtulabiliriz?