Güçsüz Görünme Korkusu | Kendini Bilmek

Bu bölümde Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile öz güven ve güçsüz görünme arasındaki ilişki konuşuldu.

Kendimizi neden güçsüz hissederiz? Haklı olmak mı mutlu olmak mı? Öz güven ve güçsüz görünme arasındaki ilişki nedir? Kendimizi olduğumuz halimizle kabul etmekte neden zorlanırız?

Kendini Bilmek programına bugünkü bölümüne Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Güçsüz Görünme Korkusu" konuşuldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Güçsüz görünme korkusu

06:00 Kendimizi neden güçsüz hissederiz?

09:00 Güç savaşları ne zaman başlar?

10:00 Haklı olmak mı mutlu olmak mı?

13:00 Güçlü insan kimdir?

17:30 Duygularını belli etmek güçsüz görünmek midir?

22:00 Öz güven ve güçsüz görünme arasındaki ilişki

25:30 Güç savaşları ne zaman başlar?

32:00 Para, güzellik, itibar güç algısıyla ne kadar orantılı?

37:00 Olduğumuz kişi ve olmak istediğimiz kişi arasındaki uçurum

40:00 Kendimizi olduğumuz halimizle kabul etmekte neden zorlanırız?

44:00 0 - 6 yaş döneminde güç algısı

52:00 Haklı olmak mı mutu olmak mı?

57:00 Güç ve değer algımız nasıl şekilleniyor?

01:06:00 Güçsüz görünme korkusu

01:12:00 Psikolojik dayanıklılık nasıl arttırılır?

01:15:00 Hayatla barışık yaşayabilmek

01:23:00 Bilgelik nedir?

01:32:00 Güçlü insan kimdir?