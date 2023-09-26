Güçsüz Görünme Korkusu | Kendini Bilmek
Bu bölümde Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile öz güven ve güçsüz görünme arasındaki ilişki konuşuldu.
Kendimizi neden güçsüz hissederiz? Haklı olmak mı mutlu olmak mı? Öz güven ve güçsüz görünme arasındaki ilişki nedir? Kendimizi olduğumuz halimizle kabul etmekte neden zorlanırız?
Kendini Bilmek programına bugünkü bölümüne Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Güçsüz Görünme Korkusu" konuşuldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Güçsüz görünme korkusu
06:00 Kendimizi neden güçsüz hissederiz?
09:00 Güç savaşları ne zaman başlar?
10:00 Haklı olmak mı mutlu olmak mı?
13:00 Güçlü insan kimdir?
17:30 Duygularını belli etmek güçsüz görünmek midir?
22:00 Öz güven ve güçsüz görünme arasındaki ilişki
25:30 Güç savaşları ne zaman başlar?
32:00 Para, güzellik, itibar güç algısıyla ne kadar orantılı?
37:00 Olduğumuz kişi ve olmak istediğimiz kişi arasındaki uçurum
40:00 Kendimizi olduğumuz halimizle kabul etmekte neden zorlanırız?
44:00 0 - 6 yaş döneminde güç algısı
52:00 Haklı olmak mı mutu olmak mı?
57:00 Güç ve değer algımız nasıl şekilleniyor?
01:06:00 Güçsüz görünme korkusu
01:12:00 Psikolojik dayanıklılık nasıl arttırılır?
01:15:00 Hayatla barışık yaşayabilmek
01:23:00 Bilgelik nedir?
01:32:00 Güçlü insan kimdir?