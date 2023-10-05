Hayatı Gördüğümüz Geniş Pencere: Yaşlılık | Kendini Bilmek

Bu bölüme Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci konuk oldu.

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek 41. bölümüyle sizlerle...

Kendini Bilmek'e bugün, Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

05:00 Hayatı Gördüğümüz En Geniş Pencere: Yaşlılık

22:00 Aile Yapısındaki Değişim Yaşlıları Nasıl Etkiledi?

37:00 Kovid-19 Pandemisi Yaşlıları Nasıl Etkiledi?

01:08:00 Darülaceze'de Yaşlı Olmak

01:15:00 Aktif Yaşlanma Nedir?