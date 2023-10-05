Hayatı Gördüğümüz Geniş Pencere: Yaşlılık | Kendini Bilmek
Bu bölüme Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci konuk oldu.
Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek 41. bölümüyle sizlerle...
Kendini Bilmek'e bugün, Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
05:00 Hayatı Gördüğümüz En Geniş Pencere: Yaşlılık
22:00 Aile Yapısındaki Değişim Yaşlıları Nasıl Etkiledi?
37:00 Kovid-19 Pandemisi Yaşlıları Nasıl Etkiledi?
01:08:00 Darülaceze'de Yaşlı Olmak
01:15:00 Aktif Yaşlanma Nedir?