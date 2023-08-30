Uykusuzluğun Sebebi Travmalar Mı? I Kendini Bilmek

Kendini Bilmek'te bugün Klinik Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı.

Kendini Bilmek'te bugün Klinik Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 "Annem vefat ettikten 1 yıl sonra evlendim, suçlu hissediyorum"

11:00 "Travmalarımdan dolayı geceleri uyuyamıyorum, hayatım karmakarışık"

19:00 Çocuklarıma söz geçiremiyorum, ne yapmalıyım?

28:00 Eşim hep akrabalarına vakit ayırıyor, bana ayırmıyor, ne yapmalıyım?

38:00 Duygu çarkı nedir?

42:00 "Uzak yerlere seyahat etmek istiyorum, gidemeyince mutsuz oluyorum"

51:00 "23 yıldır evliyim, eşimin kötü alışkanlıkları yüzünden gençliğim gitti"

01:05:00 "Kayınvalidem çocuğumu "Oğlum" diye seviyor, rahatsız oluyorum"

01:13:00 47 yaşındaki birisi başına gelenler yüzünden ailesini suçlayabilir mi?

01:21:00 "Başarılı olmak istiyorum, bilinçaltım buna engel oluyor"

01:26:00 28 yıllık evliyim, eşimin kötü alışkanlıkları var, ne yapmalıyım?

01:30:00 "Eşimle uzun yılla evliyiz ama artık ona güvenim sarsıldı, soğudum"

01:32:00 Kızım 16 yıllık evli, eşine narsist teşhisi kondu, ne yapmalıyım?