Soru-Cevap I Kendini Bilmek
Bebeğimi ne zaman ve nasıl sütten kesmeliyim?
Kendini Bilmek soru- cevap bölümünde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci sizden gelen soruları yanıtladı.
00:00 Kendini Bilmek
04:12 Üstün zekalı oğlumun iyi arkadaşlar edinmesini nasıl sağlarım?
42:10 Eşim her şeyi annesine anlatıyor, bu durumda ne yapmalıyım?
52:30 33 yaşındaki oğluma narsist teşhisi konuldu, ne yapmalıyım?
59:30 Bebeğimi ne zaman ve nasıl sütten kesmeliyim?
01:04:43 Arkadaşlık ilişkilerinde nelere dikkat etmeliyiz?
01:17:39 30 yaşındaki oğlumun hayatındaki hiçbir şey yolunda gitmiyor
01:21:36 2 yıllık evliyim, eşimin davranış bozuklukları var, ne yapmalıyım?
01:25:30 17 yaşındaki kızım ölüm korkusu yaşadığı için ders çalışamıyor
01:29:00 68 yaşındayım, hayata karşı içinde isteksizlik var, ne yapmalıyım?
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