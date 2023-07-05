Soru-Cevap I Kendini Bilmek

Bebeğimi ne zaman ve nasıl sütten kesmeliyim?

Kendini Bilmek soru- cevap bölümünde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci sizden gelen soruları yanıtladı.

00:00 Kendini Bilmek

04:12 Üstün zekalı oğlumun iyi arkadaşlar edinmesini nasıl sağlarım?

42:10 Eşim her şeyi annesine anlatıyor, bu durumda ne yapmalıyım?

52:30 33 yaşındaki oğluma narsist teşhisi konuldu, ne yapmalıyım?

59:30 Bebeğimi ne zaman ve nasıl sütten kesmeliyim?

01:04:43 Arkadaşlık ilişkilerinde nelere dikkat etmeliyiz?

01:17:39 30 yaşındaki oğlumun hayatındaki hiçbir şey yolunda gitmiyor

01:21:36 2 yıllık evliyim, eşimin davranış bozuklukları var, ne yapmalıyım?

01:25:30 17 yaşındaki kızım ölüm korkusu yaşadığı için ders çalışamıyor

01:29:00 68 yaşındayım, hayata karşı içinde isteksizlik var, ne yapmalıyım?

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