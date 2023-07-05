VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Soru-Cevap I Kendini Bilmek 05 Temmuz 2023 | 360. Bölüm
İç sıkıntısı | Kendini Bilmek 04 Temmuz 2023 | 359. Bölüm
Çocuklarda Otizm | Kendini Bilmek 04 Temmuz 2023 | 358. Bölüm
Mükemmel Annelik | Kendini Bilmek 27 Haziran 2023 | 357. Bölüm
Aileler için doğa etkinlikleri | Kendini Bilmek 22 Haziran 2023 | 356. Bölüm
Soru- Cevap | Kendini Bilmek 23 Haziran 2023 | 355. Bölüm
Temizlik Takıntısı ve Tedavi Yolları | Kendini Bilmek 22 Haziran 2023 | 354. Bölüm
Alınganlık ve Kurtulma Yolları I Kendini Bilmek 20 Haziran 2023 | 353. Bölüm
Karne günü çocuğumuza nasıl davranmalıyız? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 | 352. Bölüm
Soru- Cevap I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 | 351. Bölüm
Anaokulu Öncesi ilk Ayrılık: Yaz Okulu 19 Haziran 2023 | 350. Bölüm
Hayatı Başkalarına Bağlı Yaşamak | Kendini Bilmek 19 Haziran 2023 | 349. Bölüm
Bağırsak, Beyin ve Mutluluk İlişkisi I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 | 348. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 | 347. Bölüm
Üniversite sınavına gireceklere tavsiyeler I Kendini Bilmek 13 Haziran 2023 | 346. Bölüm
Öfke Patlaması ve Panik Atak | Kendini Bilmek 13 Haziran 2023 | 345. Bölüm
Stresle Baş Etme Yöntemleri | Kendini Bilmek 08 Haziran 2023 | 344. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 08 Haziran 2023 | 343. Bölüm
Sosyal İlişkilerde Yakınlık Sağlamak | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 | 342. Bölüm
Ramazanda Kazandıklarımız | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 | 341. Bölüm
İnsanlar Arasındaki İlişkilerde En Temel Duygu: Güven I Kendini Bilmek 27 Haziran 2023 | 340. Bölüm
Kurban, Kurtarıcı ve Zorba Kişilerin Özellikleri Nelerdir? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 | 339. Bölüm
İnsan Neden Yalan Söyler? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 | 338. Bölüm
Çocukların telefon kullanımı beyni nasıl etkiliyor? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 332. Bölüm
Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda neler oluyor? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 331. Bölüm
Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 | 330. Bölüm
Oruç ve Öfke Kontrolü | Kendini Bilmek 15 Mayıs 2023 | 328. Bölüm
Şükretmek | Kendini Bilmek (327. Bölüm) 10 Haziran 2023 | 327. Bölüm
Ramazan'da Yardımlaşma ve Paylaşma I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 326. Bölüm
Psikolojik Travmalar I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 325. Bölüm
Ayrılıkla Baş Etmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 324. Bölüm
Sorunlarla Yanlış Başa Çıkmanın Yolları I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 323. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 322. Bölüm
Aile hayatında temel hatalar I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 321. Bölüm
İletişim ve Sosyalleşme Becerilerini Geliştirme I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 320. Bölüm
Gençlerin Dünyasına Ulaşabilmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 319. Bölüm
Soru-Cevap | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 318. Bölüm
İyilik yapma psikolojisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 317. Bölüm
Tavsiyeye İhtiyaç Duymak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 316. Bölüm
Deprem Sonrası Yeni Normal I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 315. Bölüm
Soru cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 314. Bölüm
İnsanın iyileşme yolları ve mizacın etkisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 313. Bölüm
Ruh sağlığı I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 312. Bölüm
Afet yaralarını sarmak ve salgın riski I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 311. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 310. Bölüm
Deprem sonrası gelecek kaygısı I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 309. Bölüm
Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 308. Bölüm
Travmalar ve Anormal Tepkiler I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 307. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 306. Bölüm
Çocukların Gözünden Deprem I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 305. Bölüm
Deprem sonrası psikolojik ilk yardım I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 303. Bölüm
Afet Yönetim Sürecinde Medya I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 302. Bölüm
Deprem Haberleri I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 301. Bölüm
Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 300. Bölüm
Stres ve Kriz Yönetimi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 298. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 297. Bölüm
Dijital Çağda Ebeveyn Olmak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 296. Bölüm
Bitmeyen Bir Yorgunluk Hali: Tükenmişlik I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 295. Bölüm
Affetmenin İnsana Etkileri | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 294. Bölüm
Kendimizi Eleştirmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 293. Bölüm
Pişmanlık I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 292. Bölüm
Başkalarını Suçlamak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 291. Bölüm
Ailede Karne Heyecanı I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 290. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 289. Bölüm
Sevmeye kendimizden başlamak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 287. Bölüm
Ailede Bireyselleşmenin Tehlikeleri I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 286. Bölüm
Öfkeden Doğru Şekilde Arınmak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 285. Bölüm
Erteleme Eğilimi ve Baş Etme Yolları I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 284. Bölüm
Empati Becerisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 283. Bölüm
Duyguları Kontrol Edebilmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 282. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 281. Bölüm
Şiddetin Sebepleri I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 280. Bölüm
Korku Duygusunun Kökenleri I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 279. Bölüm
Bir Hastalık Olarak: Bağımlılık I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 278. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 277. Bölüm
Huzursuzluğun ve Umutsuzluğun Temelleri I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 276. Bölüm
Kaybetme Korkusu I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 275. Bölüm
Zihnimizin Bize Oynadığı Oyun I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 274. Bölüm
İlişkilerimizi Şekillendiren Dinamikler I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 249. Bölüm
Utanç ve Suçluluk Psikolojisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 247. Bölüm
Geleceği Düşünmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 246. Bölüm
Eşler Arası Uyum ve Evlilikte Sürdürülebilirlik I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 245. Bölüm
Kişilik Özellikleri Bağlamında "Memnuniyetsizlik" I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 244. Bölüm
İnsan İlişkilerinde Denge Kendini Bilmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 243. Bölüm
Kararsızlık ve Gelecek Kaygısı İle Nasıl Baş Edilir? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 242. Bölüm
Ailede Din Eğitimine Dair Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 125. Bölüm
Eğitimde Ailenin Rolü Nedir? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 124. Bölüm
Neden ve Nasıl Tükeniyoruz? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 123. Bölüm
Çocuğunuz içe kapanık ise ne yapmanız gerekir? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 122. Bölüm
Mutlu, Huzurlu, Dengeli Hayat İçin Ne Yapmalıyız? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 121. Bölüm
Değişimin Penceresinden İnsan ve İlişkiler I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 120. Bölüm
Çocuk Öfke Krizine Girdiğinde Ebeveynler Nasıl Davranmalı? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 119. Bölüm
Bedenimizin Verdiği Mesajları Duymak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 118. Bölüm
Kaygı Bozukluğundan Nasıl Kurtulabilirim? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 117. Bölüm
Anti Sosyal Davranış Bozuklukları I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 116. Bölüm
İlişkilerde En Çok Rastlanan Sorunlar I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 115. Bölüm
İnsanlara "Hayır" Diyebilmenin Yolları Nelerdir? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 114. Bölüm
Aile İçi Şiddet ve Psikolojik Sonuçları I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 113. Bölüm
Geçmişten Günümüze Dizilerde Kadın Rolleri I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 112. Bölüm
Ani Duygu Değişimleri ve Öfke Patlaması 11 Haziran 2023 | 111. Bölüm
Kronik Hastalıklarla Psikolojik Olarak Baş Etme I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 110. Bölüm
Kişinin Kendisi ve Allah ile Olan Bağı I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 109. Bölüm
Borderline kişilik bozukluğu tedavi edilebilir mi? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 108. Bölüm
Özgüven Eksikliğini Yenmek I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 107. Bölüm
Narsist İnsan Nasıl Davranır? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 105. Bölüm
Depresif Hallerden Kurtulma Yolları Nelerdir? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 104. Bölüm
Medyada Oluşturulan Annelik Algısı I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 103. Bölüm
İnsanın Hayata Verdiği Anlam I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 | 102. Bölüm
İnsan Kendini Neden Yetersiz Hisseder? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 102. Bölüm
Evlilik Öncesi Süreçte Yaşananlar I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 101. Bölüm
Yaşam Yolumuzu Aydınlatan Öğretmenlerimiz I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 100. Bölüm
Narsistik Davranış ve Karakter Özellikleri Nelerdir? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 99. Bölüm
Geçmişten Günümüze Toplumsal Değişim I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 98. Bölüm
İnsanlar Neden Kıskanırlar? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 97. Bölüm
Zor Zamanlarda Psikolojik Dayanıklılık I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Evliliklerde Eşler Arası İletişim Nasıl Olmalı? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Geçmişten Günümüze Toplumda Kadının Yeri I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Ertelemek bir hastalık mı yoksa alışkanlık mı? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Çocukların Üretkenliğini Arttırmanın Yolları I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 92. Bölüm
İnsanın İnanmaya Olan İhtiyacı I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Mutsuzluk ve Huzursuzluk Girdabından Kurtulmak I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 90. Bölüm
Yalnızlıkla Nasıl Baş Edebiliriz? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 89. Bölüm
Öfkeyle Nasıl Başa Çıkmalıyız? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 88. Bölüm
Fobi ve Takıntılarımız I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 87. Bölüm
Kaygıyı Yönetmek Mümkün mü? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Tuzun İnsan Sağlığına Etkileri I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Ailede, İş Yerinde, Okulda; Zorbalık I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 84. Bölüm
Sağlık, Hastalıklar ve Maneviyatın Etkisi I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 83. Bölüm
Kötülük İnsan Doğasının Bir Parçası mı? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 82. Bölüm
Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Yetiştirmek | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Şeker Üzerine Doğru Bildiğimiz Yanlışlar | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Uykunun ve Rüyanın Gizemi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Müzik ve Müzik Terapi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Geçmiş Hayatın Eş Seçimine Etkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Sanal Bağımlılıklar: Matrix | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Yeme Bozukluğu ve Sağlıklı Beslenme | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Mutlu ve Uzun Süren Evliliğin Sırları Nelerdir? | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Modanın Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Ölümle Hayat Arasındaki Çizgi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Seyahatin İnsan Hayatına Etkileri | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Hayatın Kontrolünü Ele Almak Mümkün mü? | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Sadelik, Mutluluk ve Minimalizm | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Filmler ve Süper Kahramanlar | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Hayatın En Karmaşık Duygusu: Aşk | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Başarıya Giden Yolda Ailenin Önemi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
İsrafın Hayattaki Yeri | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Çocukların Okula Hazır Oluşu: Okul Olgunluğu | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Artan Gençlik ve Güzellik Takıntısı | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Mekan, Hafıza İlişkisi ve Göçün Etkileri | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 61. Bölüm
İktisat, İnsan ve Fıtrat | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Medya, Algı Yönetimi ve Manipülasyon Hayatımızı Nasıl Etkiliyor? | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Düşüncenin Gücü | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Ruh Sağlığı ve Maneviyat | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Ruh Sağlığı ve Maneviyat | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Tercih Dönemi ve İlişkilerimizin Seyri | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Üniversite Tercihinin Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 54. Bölüm
İnsan Sürekli Mutlu Olabilir mi? | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Sanatın İyileştirici Gücü | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Mahremiyet Eğitimi ve İlişkilerde Sınır Koyma Becerisi | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Mahremiyet Eğitimi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Bayramın Bireysel ve Toplumsal Yönü | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 49. Bölüm
Kurban Bayramı | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 48. Bölüm
İnsanın Büyüme Yolculuğu | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 47. Bölüm
En Coşkulu Mucize: Doğum | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Öğrenmeyi Öğrenmek | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 45. Bölüm
Her Yönüyle Kayıp ve Yas | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Hayat Boyu Kimlik ve İnanç Oluşumu | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Oyun Terapisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Yaş Almak ve Yaşlılık | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Moda Sosyolojisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Yaşamın Karanlık Yüzü: Bağımlılık | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Nezaket ve Adab-ı Muaşeret | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Dizilerin Toplum Üzerindeki Etkileri | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Her Yönüyle Psikolojik Travma | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Minimal Yaşam | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
İletişim ve İlişkiler | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Karakter, Huy ve Mizaç | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 33. Bölüm
İnsanın Çevre İle İlişkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Disleksi ve Dikkat Eksikliği | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Sürdürülebilir Beslenme | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Hayatın İçinde Stres | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
İnsan Denen Meçhul | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Gençlerle İletişim | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Kişisel Gelişimin Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Dikkat, Hafıza ve Unutkanlık | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Affetmenin Hayattaki Yeri | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
İnsanın Bitki İle Olan İlişkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Duygusal Zeka ve İlişkilere Etkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Pandemi Sürecinde Bayramlaşma | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Ramazan Sonrası Beslenme | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Online Eğitim | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Öfke Nöbeti | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Hamilelikte Ruh Sağlığı | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Çocuklarda ve Yetişkinlerde Öğrenme Süreci | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Kişinin Kaderine Etkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Evlenmeden Öncesi ve Sonrası | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Teknoloji Bağımlığı | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Dijital ve Gerçek Hayat | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Düşünceler I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
İletişimde Samimiyet I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Psikolojik Sağlamlık Nedir? I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Anne ve Çocuk Arasındaki Bağın Önemi I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Enneagram: Dokuz Tip Mizaç Modeli I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Belirsizlik I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Sosyal Kaygı ve Aidiyet I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Nasıl Hayır Diyebiliriz? I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Masalların Hayatımızdaki Rolü I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Günümüz Çocukları I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Soru-Cevap I Kendini Bilmek

Bebeğimi ne zaman ve nasıl sütten kesmeliyim?

Kendini Bilmek soru- cevap bölümünde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci sizden gelen soruları yanıtladı.

00:00 Kendini Bilmek
04:12 Üstün zekalı oğlumun iyi arkadaşlar edinmesini nasıl sağlarım?
42:10 Eşim her şeyi annesine anlatıyor, bu durumda ne yapmalıyım?
52:30 33 yaşındaki oğluma narsist teşhisi konuldu, ne yapmalıyım?
59:30 Bebeğimi ne zaman ve nasıl sütten kesmeliyim?
01:04:43 Arkadaşlık ilişkilerinde nelere dikkat etmeliyiz?
01:17:39 30 yaşındaki oğlumun hayatındaki hiçbir şey yolunda gitmiyor
01:21:36 2 yıllık evliyim, eşimin davranış bozuklukları var, ne yapmalıyım?
01:25:30 17 yaşındaki kızım ölüm korkusu yaşadığı için ders çalışamıyor
01:29:00 68 yaşındayım, hayata karşı içinde isteksizlik var, ne yapmalıyım?

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