Duyguları Kaybetmek | Kendini Bilmek

Bu bölümde Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı

Kendini Bilmek'te bugün Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Çocuğum 3 yaşında hala parmağını emiyor, ne yapmalıyım?

08:30 Duygularımı kaybettim, eski halime nasıl dönebilirim?

18:30 Birisini artık sevmediğinizi nasıl anlarsınız?

26:00 Onay bekleme duygusundan nasıl kurtulabilirim?

31:00 Aniden gelen sıkıntı ve bunalma hissine karşı ne yapabiliriz?

36:00 10 yıllık evliyim eşim hiç sorumluluk almıyor, ne yapmalıyım?

52:00 Eşim bana saygı duymuyor, onunla iletişim kuramıyorum, ne yapmalıyım?

01:00:00 15 yıldır panik atak ilacı alıyorum, ne yapmalıyım?

01:07:00 20 yaşındaki kızım kaşlarını yoluyor, ne yapmalıyım?

01:12:00 Eşim sürekli küsüyor, ne yapmalıyım?

01:16:00 Eşim "Seni Sevmiyorum" dedi şimdi ise yalanlıyor, ne yapmalıyım?

01:19:00 14 Yaşındaki kızım tüm gün odasından çıkmıyor, endişeleniyorum, ne yapmalıyım?

01:27:00 Çevremdekiler sürekli bana çok streslisin diyorlar, ne yapmalıyım?

01:30:00 8 yaşındaki kızım her şeye sinirlenip beddua ediyor, ne yapmalıyım?

01:34:00 Duygularını ifade edemeyen bir eşe karşı nasıl davranmalıyız?