Kendini Bilmek | Soru - Cevap

Kızım babaannesini kaybetti, çok üzülüyor ne yapmalıyım?

29 Aralık 2022 | 08:46
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Kızım yalnız uyuyamıyor, benimle yatıyor ne yapmalıyım? Kızım okuldaki arkadaşına sınır koyamıyor, ne yapmalıyım? 20 yaş üzeri gençlerin unutkanlık yaşaması normal mi? Oğlumun evleneceği kızın ailesiyle anlaşamıyoruz, ne yapmalıyım?

Kendini Bilmek'te bugün seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek programına bugün bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

04:00 Kardeşim ödevlerine odaklanamıyor, ne yapmalıyız?

13:00 Kızım okuldaki arkadaşına sınır koyamıyor, ne yapmalıyım?

21:00 Oğlum onu değiştirmeye çalıştığımı düşünüyor

31:00 Kızım yalnız uyuyamıyor, benimle yatıyor

38:00 Küçük yaşta babamı kaybettim, sonrasında annemle de görüşmem azaldı

49:00 Kızım babaannesini kaybetti, çok üzülüyor ne yapmalıyım?

01:01:00 20 yaş üzeri gençlerin unutkanlık yaşaması normal mi?

01:07:00 Kızım uzun süre anneannesiyle kaldı şimdi eve dönmek istemiyor

01:15:00 Kızım okulu değiştirdikten sonra çok hırçın biri oldu

01:18:00 Psikolojiyle çok ilgiliyim, geçmişimi sorgulamak bana zarar verir mi?

01:31:00 Oğlumun evleneceği kızın ailesiyle anlaşamıyoruz, ne yapmalıyım?

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