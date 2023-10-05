Hayatı Dengede Yaşayabilmek | Kendini Bilmek

Klinik Psikolog Tuğçe Gür ve Klinik Psikolog Büşra Bozkurt ile hayatı güzel yaşamanın en temel yolu dengeden bahsedildi.

Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Tuğçe Gür ve Klinik Psikolog Büşra Bozkurt konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek, yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Hayatı güzel yaşamanın en temel yolu: Denge

05:00 Dengeli olmak neden önemli?

15:00 Zihin ve beden dengesizliği ruhu nasıl etkiler?

20:15 Beden ve zihni dengede tutmak

37:00 Çocuklar kendi içsel dengelerini oluşturabilirler mi?

50:00 Mutluluk peşinden koşulması gereken bir şey mi?

56:00 Mutluluğun temeli maddiyat mı?

01:04:00 Çocuklarımızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak ne kadar doğru?

01:20:00 Mutluluğa giden yolda neler yapmak gerekiyor?

01:31:00 Aşırı fedakarlık dengeyi nasıl etkiliyor?