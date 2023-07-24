Psikolojik Dayanıklılık | Kendini Bilmek

Kendini Bilmek'in bu bölümünde Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse ile "Psikolojik Dayanıklılık" konuşuldu.

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kendini Bilmek 8. bölümü sizlerle... Kendini Bilmek'in bu bölümünde Uzman Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse konuk oldu.

Kendini Bilmek'in bu bölümünde "Psikolojik Dayanıklılık" konuşuldu:

00:00 Kendini Bilmek

01:00 Psikolojik dayanıklılık nedir?

04:00 Dayanıklılığın örnekleri neler?

06:00 Travma nedir?

14:00 Psikolojik sağlamlığın temel taşları neler?

22:00 İç ve dış kontrol odağı

27:00 Psikolojik dayanıklılık mümkün mü?

33:00 Yardım istemek güçsüzlük örneği mi?

38:00 Psikolojik sağlamlık neden önemli?

40:00 Psikolojik sağlamlık hayatta ne sağlar?