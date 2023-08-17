Travma Sonrası Belirtileri | Kendini Bilmek

Bu bölümde Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya ile travmanın zihinsel ve fiziksel belirtileri konuşuldu.

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Geçmişin ve bugünün penceresinden: Travma" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Geçmişin ve bugünün penceresinden: Travma

03:30 Deprem korkusu travmayı nasıl tetikler?

07:00 Depremin psikolojik etkileri neler?

10:00 İnsan travmatik durum karşısında neden sessiz kalır?

14:30 Çaresizlik hissi travmayı tetikler mi?

19:30 Her insan travma yaşar mı?

23:15 Travmanın zihinsel ve fiziksel belirtileri neler?

27:30 Travmatik süreçte ilk 6 ay neden önemli?

32:30 Yaşanılan her zorlu durum bir travma mıdır?

40:00 Travmalarla baş etme kapasitesi neye göre farklılık gösterir?

44:30 Travma tedavisinde kullanılan EMDR Terapi nedir?

01:11:00 Travma sonrası hangi belirtiler olur?

01:19:00 Travmalar nasıl oluşur?

01:30:00 Her konuda iyi olmak mümkün mü?