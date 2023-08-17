Travma Sonrası Belirtileri | Kendini Bilmek
Bu bölümde Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya ile travmanın zihinsel ve fiziksel belirtileri konuşuldu.
Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Geçmişin ve bugünün penceresinden: Travma" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Geçmişin ve bugünün penceresinden: Travma
03:30 Deprem korkusu travmayı nasıl tetikler?
07:00 Depremin psikolojik etkileri neler?
10:00 İnsan travmatik durum karşısında neden sessiz kalır?
14:30 Çaresizlik hissi travmayı tetikler mi?
19:30 Her insan travma yaşar mı?
23:15 Travmanın zihinsel ve fiziksel belirtileri neler?
27:30 Travmatik süreçte ilk 6 ay neden önemli?
32:30 Yaşanılan her zorlu durum bir travma mıdır?
40:00 Travmalarla baş etme kapasitesi neye göre farklılık gösterir?
44:30 Travma tedavisinde kullanılan EMDR Terapi nedir?
01:11:00 Travma sonrası hangi belirtiler olur?
01:19:00 Travmalar nasıl oluşur?
01:30:00 Her konuda iyi olmak mümkün mü?